Ein größerer Händler-Leak sorgte im Vorfeld der E3 ja unlängst für allerhand Gerüchte um neue Titel, die auf der US-Messe präsentiert werden sollen. Dazu zählte auch das Action-Sequel RAGE 2, das nun quasi bestätigt ist.

Screenshot aus dem ersten RAGE aus dem Jahr 2011

Zwar lässt die offizielle Ankündigung durch Bethesda noch auf sich warten, eine solche war zuletzt in Folge des Händler-Leaks aber ohnehin schon mehrfach angedeutet worden. Schon jetzt ist aber sicher: RAGE 2 kommt! Denn der Ankündigungs-Trailer fand offensichtlich zu flott den Weg ins Netz und war kurzzeitig bei YouTube zu sehen. Mittlerweile sind von dort aber auch Kopien bis auf Weiteres wieder verschwunden, so dass ihr euch bis zum offiziellen Release des Videoclips gedulden müsst.

Bethesda hatte zuletzt via Twitter durch ein eingefärbtes Foto des Big Ben in London eine Ankündigung für den heutigen 14. Mai angedeutet, so dass davon auszugehen ist, dass der Trailer im weiteren Tagesverlauf noch offiziell samt Ankündigung verfügbar sein wird. Dafür spricht auch ein 13 Stunden alter Tweet über den offiziellen Twitter-Account von RAGE, der schlicht "C:\Desktop\Videos\AnnounceTrailer\Monday" lautet und ebenfalls auf den heutigen Montag hindeutet.

Im geleakten Trailer war noch kein Gameplay zu sehen; es handelte sich um einen Cinematic-Clip. Gut möglich, dass die Gameplay-Premiere dem E3 Showcase von Bethesda vorbehalten bleiben wird. Auch die Plattformen waren im Trailer nicht genannt und sind bis auf Weiteres ebenfalls nicht bekannt.