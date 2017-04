Nächste Woche veröffentlicht das Entwicklerstudio Flippfly ein kostenfreies Update zur PS4-Version von Race the Sun, das neue Inhalte und eine VR-Unterstützung liefert.

Das entsprechende Update soll am 18. April erscheinen. Alle Modi kann man dann via PlayStation VR spielen. Außerdem wird es mit "Sunrise" einen neuen Modus geben, der aber bereits für die PC-Version von Race the Sun existiert. In dem Modus kann man in Ruhe fliegen und entspannen. Es gibt keine Highscores und anders als bei den anderen Modi zieht der Schwierigkeitsgrad nicht kontinuierlich an.

Zudem kann man fünf neue Welten erkunden. Sobald man ein Portal erreicht, wird man zufällig in eine davon geschickt. Das Ziel wechselt täglich. Dementsprechend bereist man die Welten abwechselnd. Darüber hinaus können PS4-Besitzer Race the Sun nun in einem First-Person-Modus erleben.