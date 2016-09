Nach einer mehrtägigen Verzögerung veröffentlichte Microsoft heute die Steam- und Retail-Version von Quantum Break. Für die maximalen Grafikdetails benötigt ihr allerdings einen sehr flotten Rechner.

Nach einer kurzfristigen Verschiebung kann Quantum Break ab sofort über Steam in den Einkaufswagen gelegt werden. Gleichzeitig wirft Microsoft die Retail-Version namens Timeless Collector's Edition in den Handel, in der ihr zusätzlich zur Vollversion eine Blu-ray mit dem Making-of erhaltet, eine CD mit dem Soundtrack, ein Poster sowie ein Artbook.

Abgesehen davon veröffentlichte Microsoft die Systemanforderungen der Steam-Version. So benötigt ihr mindestens 8 GB Arbeitsspeicher, einen soliden Vierkern-Prozessor (Intel) sowie mindestens eine GeForce GTX 760 oder Radeon R7 260x. Auch der Speicherplatz fällt mir 68 GB recht hoch aus:

Minimale Systemvoraussetzungen

Betriebssystem: Windows 7 64 bit

Prozessor: Intel Core i5 4460 (2,70 GHz) oder AMD FX-6300

Arbeitsspeicher: 8 GB

Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 760 oder AMD Radeon R7 260x

DirectX 11

68 GB Festplattenspeicher

Empfohlene Systemvoraussetzungen