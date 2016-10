Der Director vom Entwicklerstudio Quantic Dream hat sich zum Thema Virtual Reality geäußert. So experimentieren die Mitarbeiter derzeit mit allen Systemen und suchen nach neuen Spielerfahrungen.

David Cage von Quantic Dream hat in einem aktuellen Interview erwähnt, dass er sich die Spiele des Entwicklerstudios auch gut in der virtuellen Realität vorstellen kann. Er betont allerdings, dass das Studio etwas Neues für diese Technik veröffentlichen möchte und somit zunächst damit experimentiert.

"Wir haben alle VR-Systeme im Studio installiert und ich ermutige mein Team, diese auszuprobieren. Wir haben jedes Spiel auf jedem System heruntergeladen und versuchen zu verstehen, wie weit die Leute derzeit damit sind sowie was funktioniert und was nicht. Außerdem möchten wir sehen, was wir diesem Medium hinzufügen können", so Cage.

Zudem erläutert er eine Spielerfahrung, in der sich ihm während einer Zwischensequenz ein Charakter genähert habe und durch den Körper seiner Spielfigur gelaufen sei. "Ich kann euch nicht sagen, wie merkwürdig sich das angefühlt hat. Es war mystisch wie jemand durch dich läuft und du es nahezu fühlst. Dein Gehirn wird ausgetrickst", erklärt Cage. Ob das Studio in der Zukunft einen VR-Titel veröffentlichen wird, bleibt abzuwarten.