Die paar Runden Quake Champions waren zunächst ein wenig deprimierend. Ich merke einfach, dass die Jahre nicht spurlos an mir vorbeigegangen sind und ich mich erst mal wieder an das hohe Tempo in Quake gewöhnen muss. Aber das alte Quake-Feeling hat sich schnell wieder eingestellt. Die beiden spielbaren Maps waren schön gestaltet mit viel Vertikalität, weitläufig und doch verschachtelt, aber ohne das Tempo aus dem Spiel zu nehmen. Die zum Teil von früher bekannten Waffen fühlen sich so richtig schön vertraut an. Die Champions mit ihren individuellen Fähigkeiten bringen frischen Wind in die Sache.

Abzuwarten bleibt, ob die Qualität der anderen Maps und Modi am Ende auf ähnlichem Niveau sein wird. Um das zu gewährleisten, startet id Software am 6. April mit der Closed Beta, zu der ihr euch auf quake.com anmelden könnt. Wenn nichts dazwischenkommt, können dann im August 2017 alle Spieler anhand der finalen Version ausprobieren, ob sie dem Tempo von Quake gewachsen sind. Eine Legende wie Q3A erwarten wir nicht, aber basierend auf den ersten paar Runden zumindest einen schnellen und spaßigen Multiplayer-Shooter.