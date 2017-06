id Software und Bethesda werkeln gegenwärtig weiter am Arena-Shooter Quake Champions. Für Sommer dieses Jahres ist dabei bereits das erste ganz große Turnier zum Spiel eingeplant, das sich gegenwärtig noch in der Beta befindet.

Im Rahmen der Quake World Championships will id Software zusammen mit Bethesda die besten eSportler weltweit in Quake Champions gegeneinander antreten lassen. Das Teilnehmerfeld muss sich dabei sowohl im klassischen 1-vs-1-Modus als auch in teambasierten 4-vs-4-Matches im Modus "Sacrifice" messen.

Der Wettbewerb wird in Zusammenarbeit mit der ESL ausgetragen und wird es auf ein Preisgeld von insgesamt einer Million Dollar bringen. Das Finale steigt vom 24. bis zum 27. August 2017 auf der QuakeCon in Dallas, Texas. Dort wird es auch ein besonderes Qualifikationsturnier im BYOC-Bereich geben.

Der Startschuss für die Online-Qualifikation wird bereits Ende Juni fallen, die regionalen Finals finden dann im August statt. Acht Sacrifice-Teams und 24 Duell-Spieler reisen dann zu den Finals auf der QuakeCon. Acht weitere Duell-Spieler werden dann beim QuakeCon BYOC Qualifier ermittelt. Spieler aus Russland und Asien werden dem europäischen Qualifikationsturnier zugeordnet, Spieler aus ganz Amerika und Australien treten beim nordamerikanischen Qualifikationsturnier an.

Folgende Termine sind für die Quake World Championships angesetzt:

Online-Qualifikation für Duell-Teilnehmer

Duell-Qualifikation #1 EU: 29. Juni, 02. Juli NA: 30. Juni, 02. Juli

Duell-Qualifikation #2 EU: 6. Juli, 09. Juli NA: 7. Juli, 09. Juli

Duell-Qualifikation #3 EU: 13. Juli, 16. Juli NA: 14. Juli, 16. Juli

Duell-Qualifikation #4 EU: 20. Juli, 23. Juli NA: 21. Juli, 23. Juli



Online-Qualifikation für 4v4-Sacrifice

EU-Sacrifice-Qualifikation #1: 01. - 02. Juli

EU-Sacrifice-Qualifikation #2: 08. - 09. Juli

NA-Sacrifice-Qualifikation #1: 15.-16. Juli

NA-Sacrifice-Qualifikation #2: 22.-23. Juli

Regionale Finals, Duell und Sacrifice

EU-Regionals (Leicester, UK): 05. - 06. August

NA-Regionals (Burbank, CA): 05. - 06. August

Finals (QuakeCon, Dallas, Texas)

BYOC Duell-Qualifikationsturnier: 24. August

Finals: 24. - 26. August

Um teilzunehmen müsst ihr euch auf der mittlerweile eingerichteten offiziellen Webseite bei der ESL registrieren. Die Regeln sowie die Teilnahmebedingungen sind dort online hinterlegt.