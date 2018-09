Der Arena-Shooter Quake Champions ist mittlerweile ja auf ein Free-to-Play-Modell umgestiegen, das hält die Macher aber nicht davon ab, weiter Inhalte für den Titel zu produzieren. Auch das September-Update bringt wieder etliche Neuerungen.

Wie in den Vormonaten auch, bringt das September-Update wieder frische Inhalte in den Arena-Shooter Quake Champions. Nostalgiker unter euch dürfen sich besonders freuen, denn die populäre Karte Q3DM17 aka The Longest Yard aus Quake 3 Arena, die früher für jeden halbwegs vernünftigen Railgun- und Rocket-Launcher-Witz herhalten musste, kehrt in einem kompletten Redesign nun im aktuellen PC-Titel zurück.

Dazu gesellt sich mit Athena auch wieder ein neuer Champion. Der neueste Charakter setzt als alte Bekannte der Quake-Geschichte verstärkt auf ihren Enterhaken und startet zunächst auf dem PTS; der offizielle Release soll wenig später folgen. Wie sich Athena in Quake Champions schlägt, könnt ihr auch im neuen Trailer weiter unten sehen.

Außerdem neu mit von der Partie sind spezielle Arcade-Spielmodi, die regelmäßig wechseln und im Jetzt-spielen-Bildschirm hervorgehoben werden. Eine Auswahl samt offizieller Beschreibungen im Überblick:

Hot Rockets: Alle Champions spawnen nur mit dem Rocket Launcher. Ach so, die Rocket Launcher haben übrigens unbegrenzte Munition und richten dreifachen Schaden an. BUMM.





Mystery Champion: Die Spieler starten mit einem Zufalls-Champion und spawnen jedesmal mit einem anderen Charakter, nachdem sie gefraggt wurden. Das Beste daran? Sie können als Champions spawnen, die sie noch gar nicht freigeschaltet haben und so alle ausprobieren. Ob sie wollen oder nicht.





Team Instagib: Der Splatter-Klassiker! Ein Treffer = gefraggt. Jetzt für zwei Viererteams!





Unholy Trinity: Waffen-Pickups tauchen nicht mehr auf der Map auf. Allerdings spawnen Sie mit der heiligen Dreifaltigkeit der Quake-Waffen: Rocket Launcher, Railgun und Lightning Gun! Geben Sie Ihr Bestes mit den besten Waffen überhaupt.





Sacrifice: Der 4v4-Fanliebling ist wieder da! Zeit, um wieder Seelen abzugreifen und Obelisken zu erobern!

Abschließend bringt das Update wieder diverse Balancing-Änderungen und verbesserte Features mit sich, ebenso neue Skins.