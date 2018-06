Vor einiger Zeit hat id Software ein Gore-Update in Aussicht gestellt, durch das es in Quake Champions - ganz in der Tradition der Shooter-Reihe - deutlich blutiger zugehen soll. Dieses Feature wurde nun veröffentlicht!

Quake Champions befindet sich bei Steam ja immer noch im Early Access, entwickelt sich dank des Community-Feedbacks aber stetig weiter. Jetzt haben die Macher ein neues Update veröffentlicht, das zwei bereits zuletzt angekündigte Features umfasst.

Im heute veröffentlichten Juni-Update gibt es nun einerseits mit den Bots auch KI-Gegner, mit denen ihr fleißig trainieren oder Teams in TDM-Matches auffüllen könnt. Im Trainingsmodus könnt ihr dabei auch den Schwierigkeitsgrad der Bots einstellen; in einer ersten Phase werden dabei die Modi Deathmatch, Team Deathmatch und Instagib unterstützt. Weitere Updates und Modi sollen in diesem Zusammenhang zeitnah folgen.

Für einige Spieler fast noch interessanter ist aber das neue Gore-System. Mit diesem macht id Software Quake Champions im Stile der früheren Titel der Reihe deutlich blutiger. Zwar sparte der Titel bislang auch nicht an deftigen Todesszenen, das Gore-System pflegt dann aber doch noch einmal eine andere Stufe der Liebe zum tödlichen Detail.

In der ersten Gore-Phase wurde jeder Champion Gib-gerecht überarbeitet. Die fachmännische Zerteilung berücksichtigt die getragenen Rüstungsteile ebenso wie Organe, Kybernetik und Gliedmaßen, um einen an Pollock-Gemälde erinnernden Augenschmaus zu inszenieren. Das neue Gore-System beachtet bei den herumfliegenden Einzelteilen sogar die Skins und Shader, die ein Champion gerade verwendet.

Daneben wurde der Shop im Spiel aktualisiert und es warten noch weitere Neuerungen, darunter laut offiziellen Angaben:

Spielelisten mit verschiedenen Modi: Etwas Abwechslung gefällig? Sie können jetzt zwischen den Partien den Spielmodus wechseln, ohne dafür die Match-Lobby zu verlassen. Die Spieler stimmen ab, was sie als Nächstes spielen wollen. Dabei besteht die Wahl zwischen zwei bestimmten Karte-Modus-Kombinationen und einer zufälligen Option. Wer will da überhaupt noch die Arena verlassen?

Kill Cam-Info: Quake Champions ist schnell. So schnell, dass man manchmal kaum mitkriegt, wer einen gerade gefraggt hat. Doch bei Nicht-Ranglisten-Partien bekommen Spieler dank der neuen Kill Cam jetzt auf dem Todesbildschirm Gesundheit und Rüstung des Widersachers zu sehen. Er hat den Kill mit nur einem Lebenspunkt gemacht? Ist ja toll - dann mal schnell wieder rein, um mit einem einzigen Treffer Rache zu üben!

Anzeige von Team-Gesundheit: In Team-Spielvarianten sind jetzt Gesundheit und Rüstung aller Verbündeten sichtbar. So können die Spieler besser entscheiden, ob sie sich die Mega-Gesundheit selber schnappen oder lieber einem notleidenden Freund überlassen.

Neue Fortschritt- und Loot-Systeme: Damit Spieler schneller höhere Stufen erreichen können, wurde die Verteilung von Erfahrungspunkten überarbeitet. Freunde, die zusammen in Trupps antreten, erhalten einen zusätzlichen Bonus auf EP und Favor. Rucksäcke, Kisten und Reliquiare enthalten jetzt weniger Duplikate und Splitter können nun für den Erwerb von Kisten verwendet werden. Das ganze System ist schneller, leichter und lohnender denn je.

Champions auf neue Weise testen und kaufen: Die Charakterliste von Champions ist seit Beginn der Early-Access-Phase gewachsen und unsere Spieler möchten all die Neuzugänge ausprobieren. Um das leichter zu machen, wurde das alte Testsystem entfernt und durch eine Rotation kostenloser Champions ersetzt. Außerdem können Champions jetzt neben der Premiumwährung Platin auch mit im Spiel verdienten Favor dauerhaft freigeschaltet werden. Es ist jetzt also leichter, Champions auszuprobieren und man kann sie auch durch fleißiges Spielen erwerben.

Balance-Änderungen: Neben all diesen Neuerungen wird Quake Champions auch unter der Haube getunet, um die Spielbalance zu verbessern. Das bedeutet zum Beispiel Änderungen bei der Grundgeschwindigkeit, bei Gesundheit und Rüstung für leichte, mittlere und schwere Champions oder Tweaks bestimmter Waffenwerte und Championfähigkeiten.