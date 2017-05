Rund um das kommende Quake Champions gab es heute gleich mehrere Neuigkeiten. Unter anderem wurde ein großer Technik-Test noch für diesen Monat angekündigt.

Der angesprochene Tech-Test zum Shooter soll vom 11. bis zum 21. Mai andauern. Interessierte können sich für diese Testphase, in deren Rahmen ihr euch die einzelnen Arenen und Charaktere noch vor dem Release ansehen könnt, noch auf Quake.com registrieren und dann anhand des zugeschickten Codes loslegen.

Neben diesem Technik-Test wurde auch der Sacrifice-Modus für das Spiel offiziell bestätigt. In diesem kämpfen Teams aus jeweils vier Spielern gegeneinander. Und zu guter letzt wird am 12. Mai auch die Vertraulichkeitsvereinbarung aufgehoben. Ab diesem Termin kann aus dem Technik-Test beispielsweise auch gestreamt oder Spielmaterial aufgenommen werden, so dass ihr zeitnah frische Eindrücke aus dem Spiel erlangen könnt.