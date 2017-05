Vom 24. bis zum 27. August 2017 wird in Dallas, Texas wieder die QuakeCon durchgeführt. Auf dem alljährlichen Event soll es dann auch das erste eSports-Turnier zu Quake Champions geben.

Bethesda hat per Pressemeldung bestätigt, dass es auf dem Community-Event in Dallas ein erstes eSports-Turnier im kommenden Titel Quake Champions geben wird. Dort sollen die Teilnehmer in Duellen sowie im teambasierten Sacrifice-Modus gegeneinander antreten. Die ersten Qualifikations-Partien sollen im Juni ausgetragen werden.

Wer sich für das Turnier interessiert, der kann sich ab morgen im großen Technik-Test bereits selbst ein Bild vom neuen Spiel machen; dieser läuft bis zum 21. Mai 2017. Daneben stellten die Macher mit Visor auch den nächsten Champion ausführlicher vor, der aus den Hallen von Quake 3 Arena bereits bekannt ist. Die Eigenschaften von Visor lesen sich dabei wie folgt:

Startwerte:

Gesundheit: 125

Rüstung: 25

Geschwindigkeit: 300

Aktive Fähigkeit – Piercing Sight: "Vor Visor kann man sich nicht verstecken. Mit Piercing Sight kann Visor kurzzeitig durch Materie sehen und so Gegner hinter Wänden entdecken. Ahnungslose Gegner, die Visor überraschen wollen, finden sich schnell am falschen Ende einer Railgun wieder. Твоё здоровье! (Auf die Gesundheit!)"

Passive Fähigkeit – Grasshopper: "Tödliche Geschwindigkeit! Haben Sie die Nase voll von all diesen psychotischen Anarkis, die mit ihrem Hoverbroard durch die Arena rasen, um allen zu zeigen, wie schnell sie doch sind? Mit Visors passiver Fähigkeit können die sich auf was gefasst machen. Grasshopper ermöglicht es Visor, im Strafe-Jump stetig an Geschwindigkeit zuzulegen – und das ohne Tempolimit! Vor Meistern dieser Fähigkeit ist somit sogar ein drogensüchtiger Freak wie Anarki nicht sicher."