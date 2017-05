In einer Pressemitteilung haben die Macher heute nähere Details zum Duell-Modus des kommenden Shooters Quake Champions bekanntgegeben.

Der Duell-Modus im kommenden Spiel soll den rasanten Skill-Test und die ultimative kompetitive Herausforderung auf die Spitze treiben. Dabei treten zwei Spieler im Zweikampf gegeneinander an.

Dabei wird im kommenden Quake Champions auch Strategie erforderlich sein, da mehrere Champions mit verschiedenen Fähigkeiten gegeneinander antreten können. Zu Beginn wählt ihr jeweils drei Champions nach dem "Schlangen-Prinzip" (Spieler 1, Spieler 2, Spieler 2, Spieler 1, Spieler 1, Spieler 2) aus, bevor es in der Arena losgeht. Es gilt also abzuwägen, welche Champions am besten zu eurem Spielstil passen und wie ihr die Wahl des Gegners am besten kontern könnt.

Im Duell-Modus gewinnt dann der Spieler, der zwei von drei Runden gewinn. In jeder Runde müssen alle drei Champions des Gegners besiegt werden. Weitere Eindrücke aus dem Duell-Modus bietet euch der nachfolgende neue Trailer.