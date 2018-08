Zur Eröffnung der QuakeCon 2018 hat Bethesda bekannt gegeben, dass der Arena-Shooter Quake Champions auf dem PC ab sofort in das Free-to-Play-Modell wechselt. Ihr könnt folglich nun kostenlos loslegen - und dürft euch in Zukunft über viele frische Inhalte freuen!

Die Zukunft von Quake Champions ist kostenlos, das ist die wichtigste Botschaft zum bekannten Arena-Shooter für den PC von der diesjährigen QuakeCon. Demnach ist eine Free-to-Play-Version ab sofort kostenlos via Bethesda Launch oder Steam zu haben und alle Interessierten können direkt loslegen. Wer sich bis zum 12. August anmeldet, der hält dank der QuakeCon außerdem auch einen limitierten Skin für die Heavy Machine Gun in Orange spendiert.

Die Umstellung geht aber nicht mit dem Release der Version 1.0 einher, denn Quake Champions bleibt bis auf Weiteres ein Early-Access-Titel, der ständig erweitert wird. Zuletzt gab es ja mit dem Death Knight einen neuen Charakter sowie der Spielmöglichkeit gegen Bots auch ein großes neues Feature.

Die Free-to-Play-Fassung umfasst mit Ranger und Scalebearer zwei Champions. Weitere solcher Charaktere könnt ihr kaufen mit durch Spielbelohnungen auch freispielen. Mit dem Kauf des "Champions Pack" können sich Frühentschlossene alle 14 aktuellen Champions sowie zusätzliche Belohnungen sichern; der Preis hierfür liegt bei 19,79 Euro.

Daneben hat id Software auch die Roadmap für die Zukunft des Spiels bestätigt. In den kommenden Monaten soll es demnach drei neue Champions, vier neue Modi (inklusive Capture the Flag und dem neuen Modus Slipgate), einen verbesserten Spielerfortschritt und mehr Belohnunge, neue Waffen, Skins und Items sowie Verbesserungen in den Bereichen Spielersuche und Bot-Spiele geben.