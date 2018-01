Liebe kennt manchmal keine Grenzen: Diese Frau liebt Tetris so sehr, dass sie ihr Spielmodul ehelichen will. Richtig gelesen: Künftig soll ihr Tetris-Modul einen Ring am ... ja wo denn eigentlich tragen?

Heutzutage wird man im Internet ja nur noch selten ernsthaft überrascht, doch dann passieren Dinge, die einen wirklich noch mal ins Staunen versetzen. Das hat die 20-jährige Noorul Mahjabeen Hassan aus Florida geschafft, die lieber Fractal Tetris Huracan genannt wird. Ihr Spitzname lässt schon erahnen, für welches Spiel sie ganz besondere Gefühle hegt: den russischen Puzzle-Klassiker Tetris.

Huracan bezeichnet sich als objektsexuell, sie fühlt sich also körperlich und emotional zu unbelegten Objekten hingezogen, nicht zu lebenden Menschen. In einem Interview mit Metro beschreibt Hassan, wie sie schon früher für alle möglichen Gegenständen wie Laufbänder oder GPS-Geräte ungewöhnliche Gefühle entwickelte, bevor sie im September 2016 eine Beziehung mit dem Puzzlespiel Tetris einging.

Die 20-Jährige verbringt täglich bis zu zwölf Stunden mit dem Spiel auf Websites, dem Smartphone oder dem Game Boy und möchte nun den nächsten Schritt gehen: eine Hochzeit mit dem Modul vor ihren Freunden und ihrer Familie, sobald sie die Schule abgeschlossen hat. Wo die Liebe hinfällt, was?

Was haltet ihr von diesem kuriosen Fall? Gibt es ein ganz besonderes Spiel in eurer Sammlung, für das ihr ähnliche Gefühle hegt? In guten wie in schlechten Zeiten? ;)