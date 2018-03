Aktivitäten: Was könnt ihr auf eurem Bauernhof machen?

Nutztiere: Auf eurem Bauernhof könnt ihr euch zusätzlich zur Arbeit auf dem Feld um Nutztiere kümmern. Haltet ihr Beispielsweise Schafe, bekommt ihr Wolle. Schweine werden hingegen weiterverarbeitet, während Kühe Milch und Hühner Eier produzieren. Aber natürlich müsst ihr auch für die Nahrung sorgen. Erst wenn die Tiere ausgewachsen sind, sind sie für euch profitabel. Übrigens: Der von den Kühen produzierte Dung lässt sich auch an Biogasanlagen verkaufen.

Gewächshäuser: Wollt ihr lieber einen anderen Weg einschlagen, um Geld zu verdienen, dann lassen sich Gewächshäuser nutzen. Als Erstes wählt ihr aus, was ihr anbauen wollt, anschließend kümmert ihr euch um Bewässerung und Düngung, damit das Gemüse wächst. Bedenkt jedoch, dass ihr pro Zyklus nur eine Art von Gemüse anbauen dürft!

Felder: Die klassische Landwirtschaftsarbeit. Kauft Felder und bearbeitet sie mit schwerem Gerät. Pflügt das Feld und baut Getreide oder Gemüse an. Die Qualität des Ackerbodens kann verbessert werden, wenn ihr Dünger einsetzt und den Boden kultiviert. Nach der Ernte lagert ihr das Gut ein und verkauft es.

Obstgärten: Bevor ihr Obst anbauen dürft, braucht ihr einen Obstgarten. Je nach Wahl lassen sich Äpfel, Birnen, Pflaumen oder auch Kirschen anbauen. Ist der Wassertank der Plantage gefüllt, kümmert sich die Sprinkleranlage um die Bewässerung. Ehe ihr das Obst ernten könnt, müsst ihr es mit einer besonderen Spritze besprühen.

Erneuerbare Energien: Um nebenbei noch ein wenig den Geldbeutel zu füllen, habt ihr die Möglichkeit, in erneuerbare Energien zu investieren. Besitzt ihr beispielsweise einen Solarpark, bekommt ihr für jedes Panel täglich acht Euro, aber auch Windkraftanlagen können das Einkommen deutlich aufbessern.

Werkstatt: In der Werkstatt lassen sich eure Fahrzeuge reparieren. Fahrt einfach rein, setzt euch an den PC und schaut euch an, welche Teile beschädigt sind. Sämtliche Reparaturen kosten selbstverständlich Geld. Praktisch: Nebenan könnt ihr die Trecker mit dem Wasserdrucksprüher reinigen.

Drohne: Um die komplette Übersicht über euren Hof zu erhalten, könnt ihr eine Drohne nutzen. Damit fliegt ihr über euer Land und bekommt alle wichtigen Informationen zu den Feldern, Plantagen, Gewächshäusern sowie anderen Gebäuden in übersichtlichen Statistiken.