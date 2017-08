Der in Deutschland so populäre Landwirtschafts-Simulator bekommt Anfang 2018 neue Konkurrenz. Techland hat heute den Release-Termin von Pure Farming 2018 für PC, PS4 und Xbox One bekannt gegeben.

Auch Techland intensiviert seine Bemühungen im Bereich der Landwirtschafts-Simulationen. Das bislang pauschal für Anfang 2018 anberaumte Pure Farming 2018 wurde nun mit einem konkreten Erscheinungsdatum versehen.

Laut der heutigen Pressemeldung von Techland Publishing dürft ihr euch bei Interesse den 13. März 2018 rot im Kalender anstreichen: Ab diesem Tag soll Pure Farming 2018 für PC, PS4 und Xbox One erhältlich sein. Vorbestellungen werden Kürze möglich sein. Frühentschlossene können sich dabei eine Day-1-Edition sichern, die eine neue Karte (Bayern) beinhaltet. Hier werden der Anbau von Raps und die Schafzucht ermöglicht.

Exklusiv über Techlands neue Vertriebsplattform Gemly gibt es außerdem zwei spezielle Vorbesteller-Boni in Form des JCB Radlader 435S und des neuen Ernteguts Orangen, die auf der Montana-Karte angebaut werden können. Eine ebenfalls erhältliche Digital Deluxe Edition enthält drei exklusive Maschinen, lizensiert von Lindner, Gomselmash und Landini, die Deutschland-Karte sowie ein spezielles Kleidungspaket, das vier Outfits für den Ingame-Charakter beinhaltet.

Pure Farming 2018 wird auf der gamescom kommende Woche in Halle 8.1 am Techland-Stand spielbar sein. Den neuen Messe-Trailer gibt es schonmal anbei für euch: