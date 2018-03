Der Landwirtschafts-Simulator hat in Deutschland ein ganzes Genre geprägt und zahlreiche Konkurrenten auf den Plan gerufen. Einer davon, nämlich Pure Farming 2018, hat nun im Vorfeld des Release einen wichtigen Meilenstein erreicht.

Wer es kaum erwarten kann, mal wieder Äcker zu bestellen, für den gibt es in Bezug auf das nahende Pure Farming 2018 nun eine wichtige Nachricht. Wie die Macher heute in einer Pressemeldung verkündeten, hat die Simulation nämlich nun den ersehnten Gold-Status auch auf PS4 und Xbox One erreicht. Das Entwicklerteam von Ice Flames hat diesbezüglich nun auch die Freigaben von Sony und Microsoft erhalten.

Damit steht einer pünktlichen Veröffentlichung der Simulation nichts mehr im Wege. Das Genre ist seit dem Landwirtschafts-Simulator gerade im deutschsprachigen Raum äußerst poplär und bekommt damit am 13. März 2018 wieder Zuwachs.

Das Spiel wird für Liebhaber zahlreiche lizenzierte Maschinen bereit halten, darunter von Herstellern wie McCormick, Zetor, Landini oder Mitsubishi. Auch soll es drei verschiedene Spielmodi geben, um den verschiedenen Spielstilen der Gamer gerecht zu werden.