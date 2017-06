Der Landwirtschafts-Simulator erfreut sich vor allen Dingen in Deutschland ja größter Beliebtheit. Der Titel darf sich im kommenden Jahr aber warm anziehen, denn mit Pure Farming 2018 nimmt ein neuer Genre-Vertreter Anlauf, den Thron zu erobern.

Anlässlich der bevorstehenden E3 in Los Angeles hat Techland Publishing eine neue Landwirtschafts-IP angekündigt. Pure Farming 2018 befindet sich für PC, PS4 und Xbox One in Entwicklung und soll dem Platzhirsch Landwirtschafts-Simulator ordentlich Feuer unter dem Hintern machen.

Für die Entwicklung des Spiels zeichnet Ice Flames verantwortlich, die euch auf grüne Weiden führen und zudem auf eine Palette an offiziellen Lizenzen zurückgreifen können. Die lizensierten Fahrzeuge werden realistisch modelliert und sind auf die jeweiligen Anbaugebiete spezialisiert. Unter anderem sind Hersteller wie McCormick, Zetor, Landini und Mitsubishi mit von der Partie. Zu den Anbauregionen werden Nordamerika, Italien, Japan und Kolumbien zählen. In jeder Region gibt es passendes Saatgut wie Olive, Reis oder Nutzhanf, das es anzubauen gilt.

Die Macher versprechen nicht weniger als die "bislang größte Bandbreite an unterschiedlichen Aktivitäten" innerhalb des Genres. Man habe in den vergangenen Monaten bereits hart am Titel gearbeitet. Weitere Details gibt es auf der E3 in Los Angeles vom 13. bis 15. Juni 2017. Den ersten Trailer könnt ihr euch anbei ansehen.