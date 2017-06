Psychonauts: In the Rhombus of Ruin

Die digitale Version von Psychonauts: In the Rhombus of Ruin wurde bereits angekündigt. Wenn ihr das VR-Spiel lieber in einer physischen Version besitzen wollt, habt ihr Glück. Es ist jetzt nämlich auch im Handel erhältlich.

Psychonauts: In the Rhombus of Ruin wurde exklusiv für PlayStation VR veröffentlicht. Der Release-Termin war der 21. Februar 2017. Bisher gab es nur eine digitale Version des Titels. Nun ist aber außerdem eine physische Version auf dem Markt. Sie enthält zusätzlich ein kostenloses Exemplar von Psychonauts.

Psychonauts: In the Rhombus of Ruin wurde von dem Studio Double Fine entwickelt. Tim Schafer war als Director und Writer beteiligt. Das VR-Spiel verbindet Psychonauts mit Psychonauts 2 und erzählt, was in der Zwischenzeit passiert ist. Psychonauts 2 soll im kommenden Jahr scheinen.