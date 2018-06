PlayStation vs. Xbox vs. Twitch

Was macht man, wenn draußen die Sonne scheint und Fußball-WM ist? Nun, die Antwort darauf überlassen wir voll und ganz euch. Sony, Microsoft und Twitch hätten jedenfalls ein paar Vorschläge zu machen. Für Abonnenten der Dienste PS+, Games with Gold und Twitch Prime gibt es diese Woche unter anderem ein Assassin's Creed, Banner Saga und XCOM 2.

Diese Spiele gibt es im Juni für Twitch Prime:

The Banner Saga

Drei ehemalige Bioware-Mitarbeiter hatten eine eigene Vision von einem Rollenspiel, sammelten dafür Geld auf Kickstarter und landeten einen großen Wurf. The Banner Saga ist die perfekte Mischung aus epischer Fantasy-Erzählung und taktisch anspruchsvollen Kämpfen. Über so ein Geschenk kann man sich nur freuen!

Unsere Wertung: 8.5/10

The Banner Saga Test auf Gameswelt: „Stoic Studio ist mit The Banner Saga ein großer Wurf gelungen. Mit den weitreichenden Entscheidungen wird hier eine Geschichte so erzählt, wie ein Computer-Spiel eine epische Geschichte erzählen sollte.“

The Banner Saga - Accolades Trailer Nach der Veröffentlichung der Konsolen-Version von The Banner Saga hält dieser Clip einige Pressestimmen nebst Spielszenen für euch bereit.

The Banner Saga 2

Als wäre der erste Teil nicht schon geil genug, kriegt ihr bei Twitch Prime diesen Monat den zweiten gleich noch obendrauf! Dieser setzt kongenial fort, was der Vorgänger begonnen hat: hübsche Aufmachung, grandiose Story mit zahlreichen Entscheidungen und spannende Kämpfe.

Unsere Wertung: 8.0/10

The Banner Saga 2 Test bei Gameswelt: „The Banner Saga 2 ist fesselnd wie sein Vorgänger. Immer wieder werdet ihr überrascht und ob der Konsequenzen betroffen sein.“

The Banner Saga 2 - PS4 Launch Trailer Das Sequel The Banner Saga steht in Kürze auch auf der PlayStation 4 zur Verfügung.

Strafe

Ein Shooter nach alter Schule, eine Hommage an Spiele wie Doom und Quake – das möchte Strafe sein. Retrografik, unkomplizierte Action, knackiges Gameplay. Doch leider stellt es sich dabei selbst ein Bein durch einen zu hohen Schwierigkeitsgrad und unnötige Roguelike-Elemente

Strafe Test bei Gameswelt: „Strafe macht genau dann sehr viel Spaß, wenn ihr es ordentlich krachen lassen könnt. Doch dazu kommt es nur extrem selten.“

STRAFE - Launch Trailer In Anbetracht des nahenden Launch von STRAFE könnt ihr euch hier schonmal den Launch-Trailer zu Gemüte führen.

Tumblestone

Tumblestone ist ein Action-Puzzle-Spiel in der Tradition von Tetris & Co., aber mit einem Multiplayer für bis zu vier Spieler und sogar einem Storymodus. Das Spiel kostet derzeit auf Steam 22,99 Euro, ist also alleine schon den Prime-Beitrag um ein Vielfaches wert.

Treadnauts

Dass Panzerschlachten auch ganz unblutig und drollig sein können, zeigt Treadnauts. Das witzige Indiespiel ist ein Ballistik-Actionspiel wie etwa auch Angry Birds und Worms – nur in schnell und bunt.