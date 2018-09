PlayStation Plus vs. Games with Gold

Zum neunten Mal in diesem Jahr werden Gratisspiele verteilt. Im September warten einige interessante Titel darauf, von euch gespielt zu werden. Mit dabei Highlights wie Star Wars, God of War und Destiny 2. Mal sehen, wer diesen Monat die Nase vorn hat.

Folgende Spiele könnt ihr unter Microsofts Games with Gold herunterladen:

Prison Architect (Xbox One)

Prison Architect bezeichnet sich selbst als Lock-’em-Up. Eure Aufgabe ist es, wie der Name unschwer erkennen lässt, der Bau eines möglichst sicheren (und kreativen?) Gefängnistraktes. Sorgt für das Wohlbefinden eurer straffällig Insassen und vor allem dafür, dass sie die schwedischen Gardinen nicht einfach hinter sich lassen. Neben Ausbruchversuchen einzelner Häftlinge müsst ihr auch immer wieder mal Aufstände niederringen.

Unsere Wertung: --

Metascore: 75

Prison Architect - The Great Escape Mode DLC Trailer Der beliebte Escape-Modus landet dieser Tage auch in der PS4- und Xbox-One-Fassung von Prison Architect.

Livelock (Xbox One)

Livelock ist ein Top-Down-Roboter-Action-Spiel, das voll auf Koop-Partien mit Freunden ausgelegt ist. Die Bevölkerung der Erde wurde durch eine kosmische Katastrophe vernichtet. Nun herrschen die von den Menschen zuvor gebauten Roboter über den Planeten. Eigentlich sollten die Blechbüchsen den Weg für die Rückkehr der Menschheit ebnen, die KI der meisten Maschinen wurde beschädigt. Ihr schlüpft in die Rolle jener Roboter, die ihrer Aufgabe noch treu sind. Das heißt für euch: Ballern, ballern und noch mehr ballern!

Unsere Wertung: --

Metascore: 77

Livelock - Launch Trailer Livelock ist seit heute offiziell für PC, PS4 und Xbox One erhältlich.

LEGO Star Wars III: The Clone Wars (Xbox 360)

In LEGO Star Wars III: The Clone Wars erlebt ihr als Mini-Obi-Wan-Kenobi und Mini-Anakin-Skywalker die Abenteuer beziehungsweise die größten Schlachten aus der gleichnamigen Animationsserie nacherleben. Ansonsten erwartet euch das übliche LEGO-Gameplay: Sammelt Minifiguren und kleine Stud-Klötzchen, um noch mehr freizuspielen und erlebt den für diese Art von Spielen bekannten Slapstick-Humor!

Unsere Wertung: 83 % (zum Lego Star Wars III The Clone Wars Test)

Metascore: 75

LEGO Star Wars III: The Clone Wars - Staaart! Die ersten 10 Minuten der 360 Version Wir zeigen euch die ersten 10 Minuten des neuen Lego Star Wars Titels, ungekürzt und ungeschnitten.

Sega Vintage Collection Monster World (Xbox 360)

Mit der Sega Vintage Collection bekommt ihr gleich drei Spiele auf einmal. Wonder Boy in Monster Land, Wonder Boy in Monster World und als kleiner Leckerbissen das nie außerhalb von Japan veröffentlichte Monster World IV. Eine gute Gelegenheit, diese Klassiker endlich nachzuholen.

Unsere Wertung: --

Metascore: 72