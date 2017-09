PS Plus vs. Games with Gold

Die Gamescom ist gerade vorbei und schon können wir uns auf die nächste Ladung an kostenlosen Spielen freuen. Sony ist mit der bevorstehenden Preiserhöhung für ihren Service in der Bringschuld und fährt tatsächlich einige Hochkaräter und eine skurrile Dating-Sim auf. Kann Xbox Games with Gold da mithalten?

Fans des Rennsports kommen auf der Xbox One um die Forza-Reihe nicht herum. Der damalige Launch-Titel, Forza Motorsport 5, stellte seinen Vorgänger meilenweit in den Schatten. Auch die KI machte damals einen großen Sprung. So wurde erstmals die Drivatar-KI eingeführt, die andere, echte Spieler imitierte und damit für die lebendigste KI in einem Rennspiel sorgte. Wer mal in die Reihe reinschnuppern will, bevor am 3. Oktober Forza Miotorsport 7 erscheint, kann das nun ohne schlechtes Gewissen tun.

Forza Motorsport 5 Test bei Gameswelt: „Rein spielerisch ist Forza 5 der beste Teil der Reihe“

Unsere Wertung: 9/10

Metacritic: 79

Der kleine Indie-Titel Oxenfree erzählt eine stimmungsvolle Geistergeschichte rund um fünf Teenager, die auf einer Insel den Spaß ihres Lebens haben wollen. Klar, in Teenager-Geschichten gibt es in Gruppen immer Konflikte und nicht jeder versteht sich mit jedem blendend. Oxenfree entfaltet eine Geschichte, die erwachsene Themen wie Schmerz und Schuldzuweisungen behandelt und macht seine Sache richtig gut. Wie ihr mit den Situationen umgeht, hat auch massive Auswirkungen auf das Ende der Geschichte. Die zwischenmenschlichen Probleme sind aber nicht alles, was das Spiel zu bieten hat. Natürlich muss auch ein übernatürliches Wesen auf dieser Insel sein Unwesen treiben, das es auf euch und eure Freunde abgesehen hat.

Oxenfree Test bei Gameswelt: „Erwachsener als viele andere Videospiele“

Unsere Wertung: 8,5/10

Metacritic: 78

Microsoft hat diesen Monat gleich zwei Rennspiele am Start. Neben Forza Motorsport 5 dürfen sich die Xbox-Spieler auch über Hydro Thunder Hurricane freuen. Hier geht es nicht auf den Asphalt, sondern ab ins Wasser. Mit aufgemotzten Motorbooten rast ihr durch die Kanäle von Paris und die Area 51, inklusive skurriler Alien-Planeten und liefert euch Highspeed-Rennen gegen die KI, andere Mitspieler oder gegen die Zeit.

Unsere Wertung: -

Metacritic: 75

Battlefield 3 läutete bei seiner Veröffentlichung eine neue Ära der beliebten Reihe ein. Erstmals gab es in einem Battlefield eine vollwertige Solo-Kampagne und einen Koop-Modus. Das Hauptaugenmerk lag aber natürlich weiterhin auf den großen Multiplayer-Schlachten, in denen ihr zu Fuß, in Panzern oder in der Luft in Teams gegeneinander antretet. Den Singleplayer-Modus könnt ihr euch durch Xbox Games with Gold zwar mal ansehen, ob ihr allerdings sechs Jahre nach Release und drei neuen Teilen der Battlefield-Reihe, noch großartige Online-Matches finden werdet, sei mal dahingestellt.

Battlefield 3 Test bei Gameswelt: „Ein handwerklich sehr guter, extrem unterhaltsamer Mehrspieler-Shooter“

Unsere Wertung: 85 %

Metacritic: 84