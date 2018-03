PlayStation Now vs. Xbox Game Pass

Das Konzept

Für 9,99 Euro im Monat dürft ihr aus einem reichhaltigen Spiele-Angebot wählen. Jedes Game ladet ihr dabei komplett auf eure Xbox One herunter, weshalb ihr auch offline zocken könnt. Entsprechend hängt die Dauer des Downloads jedoch davon ab, wie fit eure Internetleitung ist. Einmal auf der Festplatte, könnt ihr den jeweiligen Titel solange zocken, wie ihr ein aktives Game-Pass-Abo besitzt. Sogar Play Anywhere wird unterstützt, so dass sich bestimmte Titel auf dem PC nutzen lassen. Für Online-Spiele braucht ihr neben einer Verbindung auch eine Xbox-Live-Gold-Mitgliedschaft.

Das Angebot

Ungefähr 150 Spiele zählen derzeit zur Bibliothek. Die Mischung setzt sich aus Games der Xbox 360 und Xbox One zusammen. Besonders Fans der Microsoft-eigenen Marken wie Gears of War, Halo und Fable werden sehr gut bedient, aber auch ReCore ist dabei. Das Portfolio wird nach und nach um neue Titel erweitert.

Der größte Vorteil des Xbox Game Pass liegt jedoch in der Zukunft: Bald können Abonnenten alle neuen Microsoft-Spiele ab Launch ohne Extrakosten beziehen. Der Startschuss fällt mit Sea of Thieves, das am 20. März erscheint. Weitere bestätigte Titel sind State of Decay 2 sowie Crackdown 3.

Pro

künftig alle neuen Microsoft-Titel enthalten

aktuelle Titel dabei, z.B. Gears of War 4 und Halo 5: Guardians

offline spielbar dank Download der Spiele

Play Anywhere wird unterstützt

Rabatte auf verschiedene DLCs

sehr gutes Preis/Leistungsverhältnis

Contra