eBay gibt zur Gamescom mächtig Gas – mit dem Battle Bus! Hier könnt ihr zusammen mit bekannten YouTube-Stars wie z.B. BeHaind die neuesten Spiele-Highlights abseits des Messetrubels anspielen. Außerdem gibt es im eBay Gaming Hub jede Menge Games und Hardware, bei denen ihr mit Rabatt-Coupon bis zu 100 Euro sparen könnt. Macht außerdem mit beim Gewinnspiel und gewinnt einen von vielen attraktiven Preisen!

Battle Bus - „Campers are welcome.“

Während der Gamescom lädt eBay in Köln zur Fahrt im Battle Bus. Vom 23. bis einschließlich 26. August wird der Battle Bus vom Hauptbahnhof bis zum Messegelände pendeln. Darin können aktuelle Spieleneuheiten auf PS4 und Switch zusammen mit bekannten YouTube-Stars wie z.B. BeHaind angespielt werden. Mit dabei sind aktuelle Spiele-Kracher wie Street Fighter, Uncharted, Super Mario Kart und 1-2 Switch. Besucher der Messe können sich Plätze im Bus sichern und schon vor dem Besuch der Messe ins Gaming-Fieber kommen.

eBay Gaming-Hub Rabatt-Coupon - „Find all Easter eggs for your setup.“

Der Gaming-Hub bei eBay bietet ein riesiges Sortiment an Spielen und Hardware. Vom 17.08 bis 28.08.2017 könnt ihr dort mit diesem Rabatt-Coupon nochmal bis zu 100 Euro sparen.

Der Coupon gilt vom 17.08.-31.08.2017. Mit ihm gibt es 10 Prozent Rabatt auf viele Gaming-Produkte im eBay Gaming Hub. Der Gutschein kann pro Kunde dreimal eingelöst werden, der maximale Gutscheinwert beträgt 100 Euro. Der Coupon-Code lautet „PICKYOURLOOT“.

Gewinnspiel - „Language of Gaming“

Unter dem Motto “Language of Gaming” steht eBay während der Gamescom komplett im Zeichen der Spiele mit lustigen Gaming-Sprüchen wie „We have every game except HL3“, "We have everything except 404s" oder „We’re backwards compatible until 8-bit“. Alle Sprüche im Überblick findest du unten in der Bildergalerie bequem zum Blättern. Wähl deinen Lieblingsspruch und gewinne tolle Preise!

Einfach unter dem Hashtag #ebaygaming deinen Lieblingsspruch twittern und mit etwas Glück einen der folgenden Preise gewinnen:

Preis: Gaming-Package von Creative mit Gaming-Maus, Kopfhörer und Lautsprecher Preis: Gaming-Package von Creative mit Sound-Blaster, Headset und Wi-Fi-Monitor-Kamera Preis: GamingPackage von MSI Gaming mit Gaming-Maus und Headset

Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du unter diesem Link. Teilnahmeschluss ist der 30.08.2017 um 23:59 Uhr. Viel Glück!