Alle vier Jahre ist es wieder so weit, König Fußball regiert die Welt. Die Weltmeisterschaft in Russland ist in vollem Gange. Nach der 0:1 Niederlage gegen Mexiko mag die Lage für die deutsche Nationalmannschaft nicht besonders rosig erscheinen, aber noch ist alles drin. Man darf gespannt sein, wie sich unsere Elf gegen Schweden beziehungsweise Südkorea schlägt. Es wird Grund genug zum Feiern geben, davon sind wir überzeugt.

Apropos „Grund zum Feiern“ – nicht nur in der Gameswelt-Redaktion sitzen Fußballfans, auch bei MediaMarkt sind anscheinend alle im WM-Fieber. Anders lässt sich die neue Aktion kaum erklären, mit der der Elektronik-Markt seinen Kunden seine ganz persönliche „Top Elf“ nahebringen möchte. An jedem Abend warten unter der Webseite elf absolute Preiskracher auf die Kunden des Unternehmens.

Allerdings nur zwischen 20 Uhr und 9 Uhr morgens – ihr müsst also auf Zack sein, wenn ihr euch auf dieser digitalen Fanmeile ein Schnäppchen sichern wollt. Klar, dass diese Angebote nur online gelten – solltet ihr um 2 Uhr morgens vor dem MediaMarkt eures Vertrauens stehen und niemand da sein, gebt nicht uns die Schuld …