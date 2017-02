Mit Project Giant Robot hatte Nintendo seit geraumer Zeit ein weiteres Spiel für die Wii U geplant, doch dieses wird nun gar nicht mehr erst erscheinen.

Auf der E3 2014 hatte Nintendo seiner Zeit Project Giant Robot für die Wii U vorgestellt, das Spiel seither aber nicht einmal mit einem finalen Namen versehen. Nachdem es jetzt jahrelang kaum Neuigkeiten zum Titel gab, wurde das Projekt nun kurzerhand komplett eingestampft.

In Anbetracht der Tatsache, dass die Produktion der Wii U eingestellt wurde und mit der Switch die nächste Plattform bereits ins Haus steht, kommt dieser Schritt wohl alles andere als überraschend. In Project Giant Robot, das neben zwei anderen Demos, aus denen dann Star Fox Zero und Star Fox Guard wurden, hättet ihr über das GamePad einen großen Roboter gesteuert, Häuser zerstört und euch einen Weg durch eine Stadt gebahnt.

Zur Einstellung heißt es von offizieller Seite indes nur, dass man die Entscheidung "in Anbetracht der allgemeinen Produkt- und Entwicklungsstratgie" getroffen habe.