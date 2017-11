Ihr habt grundsätzlich etwas für Rennspiele übrig, habt um das am 22. September veröffentlichte Project CARS 2 bislang aber noch einen Bogen gemacht? Dann könnt ihr euch nun selbst kostenfrei vom Spiel überzeugen lassen.

Entwickler Slightly Mad Studios hat zusammen mit Bandai Namco heute eine spielbare Demo des Rennspiels Project CARS 2 angekündigt. Diese steht ab sofort auch bereits auf den Plattformen PS4, Xbox One und PC zum Download bereit. Bereits diese Probierversion ist dabei auch für die PS4 Pro sowie die Xbox One X optimiert und optisch ansprechender.

In der Demo erhaltet ihr kostenfrei einen kleinen Vorgeschmack auf die Vollversion des Rennspiel-Sequels. Dabei dürft ihr in einen Ferrari 488 GT3 sowie in den Lamborghini Huracan LP610-4 und den Formula Renault 3.5 steigen, um mit diesen auf zwei Rennstrecken eure Runden zu drehen. Das wiederum geschieht auch unter verschiedenen Wetter- und Witterungsbedingungen, so dass ihr euch bereits in der Demo selbst von der dann unterschiedlichen Spielmechanik überzeugen könnt.

Was wir vom im September veröffentlichten Racer halten, könnt ihr in unserem Project CARS 2 Review nachlesen. Inhaber der Vollversion können seit dieser Woche zudem auf das "Japanese Car Pack" zurückgreifen. Dabei handelt es sich um einen DLC, der bislang ausschließlich Vorbestellern des Titels vorbehalten war.

Wer überzeugt ist, kann sich die Vollversion anlässlich des Black Friday auch vergünstigt sichern. Bei Steam wandert die PC-Fassung derzeit beispielsweise mit einem Rabatt von 40 Prozent über die virtuelle Ladentheke.