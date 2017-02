Im Januar hatte sich CEO Ian Bell bereits zu einem möglichen Release-Zeitraum des Rennspiel-Sequels Project CARS 2 geäußert. Nun wurde diesbezüglich auch eine offizielle Verlautbarung getätigt.

In einer Pressemeldung wurde das Rennspiel-Sequel Project CARS 2 heute offiziell noch für dieses Jahr bestätigt. Der Titel soll Ende 2017 für PlayStation 4, Xbox One und PC. Das deckt sich in etwa mit den Aussagen von Ian Bell, der inoffiziell von einer möglichen Veröffentlichung im September 2017 gesprochen hatte.

Der Nachfolge soll wieder zahlreiche Onlinemodi bieten und sich durch eine hohe Authentizität auszeichnen. Unter anderem sprechen die Macher von der größten Streckenauswahl, die jemals auf einer Konsole zu finden war, sowie von mehr als 170 lizenzierten Fahrzeugen. Auch VR- und 12K-Unterstützung wurden angekündigt. Die Veröffentlichung wird via Bandai Namco erfolgen.