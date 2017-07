Bandai Namco und Slightly Mad Studios haben sich vorgenommen, auf die Kritik der Fans zu hören und den Karriere-Modus und vielen Bereichen zu verbessern und auszubauen.

Bandai Namco und Slightly Mad Studios haben sich mit neuen Informationen zum kommenden Rennspiel Project CARS 2 zurückgemeldet und ausführlich den Karriere-Modus beschrieben, der in der Renn-Simulation zurückkehren wird. Wie die Entwickler nun allerdings versprechen, soll alles ausgereifter, größer und besser werden.

So habt ihr im Karriere-Modus nun die Möglichkeit, an 29 verschiedenen Arten des Motorsports auf 6 Klassen und 5 Disziplinen teilzunehmen. Die Möglichkeiten reichen dabei von Einsteiger-Klassen wie Karts, Formula Rookie oder Ginetta Juniors bis hin zu den obersten Klassen der Sportart wie etwa dem IndyCar oder der Pirelli World Challenge. Wer Bock hat, darf sich von unten nach oben hocharbeiten, wer auf kurzweiligere Karriere-Ausflüge aus ist, darf aber auch direkt in einer der höheren Klassen einsteigen.

Bis zu sieben Karriere-Ziele gilt es während eurer Laufbahn zu erzielen. Dazu gehören etwa die sogenannten Blaue-Band-Events, wie etwa das Indy 500 oder das 24-Stunden-Rennen von Le Mans. Ihr könnt auch Werksfahrer für die Elite-Marken wie Ferrari oder Porsche werden und euch so den Rum sichern, der euch zusteht.

Zudem bietet Project CARS 2 noch eine Neuerung. Slightly Mad führt die Hersteller-Fahrten in die Serie ein. Die kultigsten Automobil-Hersteller, wie etwa Porsche, Aston Martin oder Ferrari laden euch regelmäßig zu Herausforderungen ein, an denen ihr teilnehmen könnt. Die Herausforderungen sollen dabei immer die Klasse thematisieren, für die der Hersteller besonders bekannt ist. So gibt es bei Nissan die Tourenwagen-Events, Gruppe-C-Prototyp-Events und die GT3-Klasse.

Außerdem sind die sogenannten Einladungsevents zurück, in denen Spieler unabhängig von ihrer aktuellen Karriere jederzeit teilnehmen können. Das soll vor allem dazu dienen, Spieler auch mal andere Klassen zu zeigen, mit denen sie in ihrer eigenen Karriere vielleicht gar nicht in Berührung kommen.

Was sagt ihr zu den Details über den Karriere-Modus? Freut ihr euch drauf, wieder ins Cockpit zu steigen?