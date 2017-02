Die Slightly Mad Studios und Nintendo werden in Bezug auf die Rennspiel-Franchise Project CARS wohl keine Freunde mehr. Auch das Sequel wird eher nicht für die neue Konsole von Nintendo erscheinen.

Eigentlich hätte ja bereits das erste Project CARS auch für die Wii U zu haben sein sollen, doch die Slightly Mad Studios stellten die Entwicklung dieser Spielversion einigermaßen kurzfristig ein. Als Begründung führte man aus, dass das Rennspiel einfach "zu viel für die Wii U" sei, die Leistung der Plattform für die gewünschte Darstellung also einfach nicht ausreichte.

Zuletzt hat man nun Project CARS 2 offiziell für dieses Jahr bestätigt. Zur Switch verlor man dabei kein Wort und wer hoffte, dass das Spiel doch für die neue Plattform von Nintendo erscheinen könnte, der muss diese Hoffnungen wohl eher begraben. In einem Interview hat Creative Director Andy Tudor von den Slightly Mad Studios diesbezüglich nun Stellung bezogen.

"Was die Nintendo Switch betrifft, kann ich sagen, dass die Project-CARS-Franchise gegenwärtig vermutlich nicht auf diese Plattform kommen wird. Ähnlich wie die Wii U, schaut diese [gemeint ist die Switch, Anm. d. Red.] hervorragend aus. Ich habe sie in meinen Händen gehalten und mit dem Konzept, sie auch unterwegs mitnehmen zu können, stimme ich total überein: Wir sind alle Gadget-Freaks und deshalb wollen wir das auch, aber ich glaube wirklich nicht, dass es möglich sein wird", so Tudor. Kurzum: Ähnlich wie schon bei der Wii U gehen die Macher nicht davon aus, dass der Titel im geplanten Umfang auf der Switch umsetzbar sein wird.

Übrigens: Auch ob es Unterstützung von PSVR auf der PS4 geben wird, ist noch unklar. Das habe technische Hintergründe, aber die Slightly Mad Studios würden hart daran arbeiten, diese Umsetzung möglich zu machen.