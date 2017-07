Irre: Das sind all die Strecken!

Das kommende Rennspiel-Sequel Project CARS 2 soll epische Ausmaße annehmen. Das äußert sich auch in der Anzahl der enthaltenen Strecken.

Entwickler Slightly Mad Studios hat zusammen mit Publisher Bandai Namco nun die komplette Übersicht über alle 60 Kurse veröffentlicht, die im kommenden Rennspiel Project CARS 2 enthalten sein werden. Diese 60 Strecken stehen dann wiederum in 139 verschiedenen, individuellen Layouts zur Wahl, so dass für Abwechslung gesorgt sein sollte.

Alle Strecken verfügen über LiveTrack 3.0, so dass diese jeweils in den vier verschiedenen Jahreszeiten mit dynamischen Wetter zur Verfügung stehen; auch Tag-Nacht-Wechsel sind möglich. Die Veröffentlichung des Spiels ist für den 22. September auf PC, PS4 und Xbox One geplant.

Alle Strecken im Überblick (in Klammern die Anzahl der verschiedenen Layouts):

Autodrome Algarve (2)

Azure Circuit (Monaco) (1)

Azure Coast (1)

Bannochbrae (1)

Bathurst (1)

Brands Hatch (2)

Brno (2)

Cadwell Park (3)

California Highway (1)

Chesterfield (Kart) (1)

Circuit de Catalunya (3)

Circuit of the Americas (3)

Daytona (2)

Daytona RX (1)

DirtFish RX (3)

Donington Park (2)

Dubai Autodrome (4)

Dubai Autodrome (Kart) (1)

Fuji Speedway (1

Glencairn (Kart) (1)

Greenwood (Kart) (1)

Hockenheim (4)

Hockenheim (Historic) (1)

Imola (1)

Indianapolis (2)

Knockhill (2)

Knockhill RX (1)

Laguna Seca (1)

Lankebanen (Hell) RX (1)

Le Mans (Kart) (1)

Le Mans 24 Hours (1)

Le Mans Bugatti (1)

Long Beach (1)

Lydden Hill (1)

Mercedes Ice Lake (Multiple)

Monza (2)

Monza (Historic) (1)

Nordschleife (1)

Nordschleife/Nürburgring (1)

Nürburgring (3)

Oschersleben (3)

Oulton Park (3)

Red Bull Ring (2)

Road America (1)

Rouen-Les-Essarts (Historic) (1)

Ruapuna Park (5)

Sakitto (Fictional) (4)

Silverstone (4)

Silverstone (Historic) (1)

Snetterton (3)

Sonoa Raceway (3)

Spa (1)

Summerton (Kart) (1)

Texas Motor Speedway (Multiple)

Watkins Glen (3)

Willow Springs (3)

Zhuhai (1)

Zolder (1)