Gute Nachrichten für alle Rennspiel-Freunde. Project CARS 2 bekommt Zuwachs im Auto-Portfolio – und zwar von einer absoluten italienischen Kultmarke.

In etwas über einem Monat, nämlich am 22. September, können Simulations-Fans wieder ins Cockpit steigen und in Project CARS 2 über die Pisten heizen. Der Entwickler Slightly Mad Studios hat nun bekanntgegeben, dass sich Automobil-Enthusiasten über einen sehr prominenten Neuzugang in Project CARS 2 freuen dürfen.

Die Kult-Marke Ferrari, die den Rennsport wie kaum eine andere geprägt hat, bekommt einen Auftritt im Spiel und ist gleich mit zehn originalgetreu nachgebildeten Fahrzeugen enthalten. Dabei handelt es sich neben historischen und klassischen Modellen, wie etwa dem Ferrari 330 P4 aus dem Jahr 1967, auch um brandaktuelle Flitzer, wie etwa den Ferrari 448 GT3. Damit reagiert der Entwickler auch auf die Wünsche der Community, die immer wieder darum gebeten hatte, in Project CARS 2 auch Ferraris fahren zu dürfen.

Das sind die Ferrari-Modelle im Spiel:

330 P4

365 GTB 4 Competizione

288 GTO

F40 LM

F333 SP

F50 GT

Enzo Ferrari

488 GT 3

488 GTE

LeFerrari

Freut ihr euch darauf, die roten Kult-Autos in Project CARS 2 zu fahren oder habt ihr bereits andere Favoriten?