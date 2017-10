Seit dem 22. September ist das Rennspiel-Sequel Project CARS 2 offiziell für PC, PS4 und Xbox One erhältlich. Die Entwickler haben sich seither aber nicht auf die faule Haut gelegt sondern nun ein zweites Update mit frischen Verbesserungen veröffentlicht.

Das neue Update hievt das Spiel auf Version 2.0 und bringt euch Verbesserungen der Scheinwerfer und Bremslichter, Optimierungen der voreingestellten Fahrhilfen für Gamepad-Nutzer, eine erweiterte Lenkradunterstützung und Optimierungen an Rennstrecken im gesamten Spiel. Auch Rendering und Grafik wurden angegangen und weiter verbessert.

Die kompletten Änderungen im Überblick:

Improved driving line assist.

Various AI behavioural and race line improvements.

Multiple improvements and enhancements to multiplayer, and lobby handling.

Improvements and enhancements to audio and sound effects.

Improvements and enhancements to replays and replay cameras.

USB keyboard support improved.

Improvements, enhancements and fixes to Career flow.

Enhancements to various cars’ handling and standard setup improvements.

Tweaks and fixes to Achievement / Trophy unlock logic.

Tweaks and fixes to setup UI and flow.

Improved default assists for gamepad users.

Fixes and improvements to headlights and brake lights.

Fixes and improvements to ICM appearance and functionality.

Improvements and enhancements to steering wheel support.

Fixes and improvements to certain weather / tyre combinations.

Optimisations to tracks across the game.

Myriad render and performance tweaks and improvements.

Darüber hinaus startet am 22. Oktober 2017 die neue Season des ESL Go4 Cups für Project CARS 2. Dieser knüpft an die erfolgreiche letzte Season des Project CARS ESL Go4 CUPs an. Erneut werden Teilnehmer aus ganz Europa in 39 Cups sowie neun monatlich ausgetragenen Finals auf allen drei Plattformen gegeneinander antreten. Die ESL veranstaltet jede Woche einen Project CARS 2 ESL Go4 Cup. Dort können die besten Fahrer jeder Plattform 50,00 Euro gewinnen. Anschließend nehmen die zwölf besten Fahrer am monatlichen Finale teil und haben die Chance auf weitere 100,00 Euro Preisgeld pro Plattform.