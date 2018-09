Mit Professor Layton haben Level-5 und Nintendo auf dem DSi sowie dem 3DS eine extrem erfolgreiche Spielereihe geschaffen. Der erste Teil erscheint nun für eine weitere Plattform!

Mit Professor Layton und das geheimnisvolle Dorf begann die Erfolgsgeschichte der Marke, die sich seither auf DSi und 3DS zu einer der erfolgreichsten überhaupt entwickelt hat. Der ursprünglich im Februar 2007 in Japan und 2008 auch im Westen veröffentlichte Titel wird nun noch einmal neu aufgelegt.

Wie Apple über den offiziellen Twitter-Account des App Stores ankündigte, wird Professor Layton und das geheimnisvolle Dorf bereits in Kürze auch im Westen für iOS umgesetzt und wird sich folglich auf iPhones zocken lassen. Eine entsprechende Portierung gibt es bereits im Japan, wo diese am 08. Juni 2018 veröffentlicht wurde. Diese schafft lokalisiert den Sprung nun auch in hiesige Gefilde.

Die Mobile-Version verfügt über höhere Auflösungen, zusätzliche Cutscenes und kostet in Japan derzeit 1.200 Yen, was umgerechnet rund 10 Dollar entspricht. Da Apple am morgigen 12. September das große Event zur Vorstellung der neuen iPhones abhält, ist davon auszugehen, dass im Zuge dessen womöglich schon der Release oder zumindest die entsprechende Ankündigung kurz und knapp präsentiert wird.