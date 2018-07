So sehen die Systemanforderungen aus!

Konami kündigte unlängst eine spielbare Demo zum nahenden Fussballtitel PES 2019 an. Jetzt gab man auch die Systemanforderungen des Spiels auf dem PC preis.

Wer die spielbare Demo oder später auch die Vollversion von Pro Evolution Soccer 2019 auf dem PC zocken möchte, der muss natürlich gewährleisten, dass sein Rechner auch leistungsfähig genug ist. Um sich darauf vorzubereiten, hat Konami nun die Systemanforderungen bekannt gegeben.

Minimale Systemanforderungen

OS: Windows 7 SP1/8.1/10 - 64bit

CPU: Intel Core i5-3470 / AMD FX 4350

RAM: 4 GB

Grafik: NVIDIA GTX 670 / AMD Radeon HD 7870

VRAM: 2 GB

DirectX: 11.0

HDD: 30 GB

Auflösung: 1280x720

Empfohlene Systemkonfiguration



OS: Windows 7 SP1/8.1/10 - 64bit

CPU: Intel Core i7-3770 / AMD FX 8350

RAM: 8 GB

Grafik: NVIDIA GTX 760 / AMD Radeon R9 270X

VRAM: 4 GB

DirectX: 11.0

HDD: 30 GB

Auflösung: 1920x1080

Die spielbare Demo von PES 2019 erscheint am 08. August und beinhaltet zwölf Teams, darunter Schalke 04, den FC Barcelona oder auch die Nationalmannschaften von Frankreich und Argentinien. Die Vollversion des Spiels erscheint am 28. August 2018 - ebenso wie die Demo - für PC, PS4 und Xbox One.