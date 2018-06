Auf Borussia Dortmund müsst ihr in PES 2019 verzichten, stattdessen kommt der zweite große Ruhrgebiets-Club als exklusiver Partner hinzu.

Kein BvB, dafür der S04: Konami kündigt heute eine Partnerschaft mit dem FC Schalke 04 an, der voll lizenziert in Pro Evolution Soccer 2019 vertreten sein wird.

Die Zusammenarbeit umfasst neben sämtlichen originalen Trikots und Logos des deutschen Traditionsclubs auch eine authentische Nachbildung der VELTINS-Arena: Das Stadion des S04 wurde in 3D gescannt, um in Sachen Aufbau und Beleuchtung so realistisch wie möglich zu wirken.

“Wir freuen uns sehr, den FC Schalke 04 als Teil der KONAMI-Familie willkommen zu heißen”, sagt Jonas Lygaard, Senior Director for Brand and Business Development at Konami Digital Entertainment B.V. “Schalke ist ein ambitionierter Verein auf und neben dem Platz und ist der perfekte Klub, um den Kreis unserer Partnerschaften zu erweitern. Wir sind vor allem davon begeistert, mit so großen eSports-Anhängern zusammenzuarbeiten und können es kaum erwarten, dass sie an unseren eSports-Turnieren teilnehmen und gemeinsam mit uns daran arbeiten, die Industrie zu erweitern und neue Fans für Fußball-Spiele zu gewinnen.“

Am 30. August geht Pro Evolution Soccer auf PS4, Xbox One und PC an den Start.