Mitten in die Transfer-Saga um Ousmane Dembele hinein, verabschieden sich zwei weitere Stars von Borussia Dortmund - allerdings nur vorübergehend. Diese statten nämlich Konami auf der gamescom in Köln am Nachmittag einen Besuch ab.

Wer sich heute noch nichts vorgenommen hat bzw. ohnehin auf der gamescom unterwegs ist, der sollte sich den heutigen Nachmittag vormerken, zumindest wenn er etwas für Borussia Dortmund und Fussballspiele übrig hat. Am Stand von Entwickler Konami werden sich nämlich die beiden Stars Marco Reus und Pierre-Emerick Aubameyang einfinden.

Ab 15:00 Uhr werden die beiden Dortmund-Stars in Halle 6 an Stand A011 zu finden sein, um ein Showmatch in der neuen Demo-Version von PES 2018 zu veranstalten. Die Aktion ist Teil der Partnerschaft von Konami mit Borussia Dortmund. Neben den beiden aktuellen Fussballern sind auch Dortmund-Legende Norbert Dickel, der ja als neuer Legenden-Spieler in PES 2018 vertreten sein wird, und Kommentator Marco Hagemann auf dem Messestand, um das Match zu kommentieren.

PES 2018 erscheint am 14.09.2017 für PC, PS4, PS3, Xbox One und Xbox 360.