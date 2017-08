Konami hat anlässlich der gamescom in Köln mehrere Neuigkeiten rund um Pro Evolution Soccer 2018 bekannt gegeben. Neben neuen Partnerschaften wurde auch eine spielbare Demo angekündigt. Wir verraten euch, wann diese erscheint und was sie bietet.

Wer sich für PES 2018 interessiert und der Fussballreihe von Konami eine Chance geben möchte, der wird sich vom Spiel selbst anhand einer spielbaren Demo überzeugen können, die kostenfrei als Download erscheint. Als Termin hierfür nannte Konami auf der gamescom in Köln nun den 30. August 2017.

Die Probierversion soll für die Plattformen PS4, PS3, Xbox One und Xbox 360 zur Verfügung gestellt werden; PC-Gamer schauen also in die Röhre. Spielbar sein werden dann die Teams FC Barcelona, Borussia Dortmund, FC Liverpool, Inter Mailand, Corinthians Paulista, Colo Colo, Boca Juniors, Flamengo, Argentinien, Deutschland und Brasilien.

Darüber hinaus kündigte Konami weitere Lizenzpartnerschaften an, dieses Mal mit den Nationalteams von England, Wales, Belgien und Polen. Zu guter letzt kündigten sich am morgigen Mittwochnachmittag, den 23. August, zwei Spieler von Borussia Dortmund an, die den PES-Stand in Halle 6, A011 besuchen werden.