Bislang hat Konami Pro Evolution Soccer 2018 noch nicht offiziell angekündigt, dass auch in diesem Jahr ein neuer Teil der Fussballreihe erscheinen wird, ist aber mehr als nur sicher. Nun wurde vorab sogar der vermeintliche Termin geleakt.

Release-Termin des neuen Teils geleakt (17.05.2017 - 12:39 Uhr)

Das neue Pro Evolution Soccer 2018 wird genau zu dem Zeitpunkt erscheinen, den man im Vorfeld wieder erwarten durfte. Eine Produktseite bei Microsoft hat das Release-Datum nun nämlich vor der Ankündigung verraten; dieses fällt auf den 13. September 2017.

Besagter Produkteintrag verrät zudem auch einige der neuen Features. So dürft ihr euch auf strategisches Dribbling, Real Touch+ und eine verbesserte Grafik freuen. Auch die Menüs seien überarbeitet worden und in der Master League wird es künftig Vorbereitungsturniere sowie ein neues Transfer-System geben.

Frühentschlossene werden sich wieder einige Boni sichern können. Diese sollen wie folgt aussehen:

2x Premium Partner Agenten für myClub

UCL Agent für myClub

Exklusiver Agent für myClub

4x Start Up Agenten

1x Partner Club Agent

10.000 GP x 10 Wochen

Bereits PES 2017 wurde in der zweiten September-Woche veröffentlicht, PES 2016 zuvor rund um die zweite sowie dritte Woche des Monats. Daher ist die Wahrscheinlichkeit, dass obige Angaben der Realität entsprechen, sehr hoch. Sicherheitshalber solltet ihr aber auch noch die offizielle Ankündigung abwarten.

Update: Nun auch offiziell angekündigt (17.05.2017 - 20:21 Uhr)

Im Tagesverlauf ließ Konami nun auch die offizielle Pressemeldung zur Ankündigung folgen. In hiesigen Gefilden erscheint das Spiel demnach am 14. September 2017. Neben PC, PS4 und Xbox One werden auch weiterhin PS3 und Xbox 360 bedient. Vor allen Dingen für die PC-Fassung verspricht Konami "substantielle" Verbesserungen in "visueller und inhaltlicher" Hinsicht.