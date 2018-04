Mit echten Wettbewerben sieht es bei Pro Evolution Soccer eh schon dürftig aus. Künftig verliert Konamis Fußballspiel aber noch einen langjährigen Partner ...

Statt mit der Bekanntgabe neuer Lizenzen punkten zu können, muss Konamis Pro Evolution Soccer einen weiteren Nackenschlag hinnehmen. Denn ab kommender Spielzeit verliert der Kick die Rechte an der UEFA Champions League.

Mit dem diesjährigen Champions-League-Finale, das am 26. Mai in Kiew ausgetragen wird, endet die zehnjährige Partnerschaft zwischen Konami und der UEFA. Ab der kommenden Spielzeit dürfen keine Inhalte des Wettbewerbs – darunter alle Logos oder auch die Musik – mehr in Konamis Fußballspiel genutzt werden. Ob vom Ende der Zusammenarbeit auch die UEFA Euro League betroffen ist, für die Konami aktuell ebenfalls die Rechte besitzt, wurde nicht erwähnt.

Die UEFA dankte Konami für die lange und sehr gute Zusammenarbeit. Zugleich wolle man andere Wege verfolgen, um weiterhin mit dem japanischen Entwickler und Hersteller zusammenarbeiten zu können. Auf welchem Wege dies geschehen könnte, ließ man offen.