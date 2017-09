Wenn Konami in PES 2018 weiterhin auf die komplette Bundesliga verzichten muss, so schraubt das Entwicklerstudio doch weiter an Partnerschaften mit großen internationalen Klubs. Nun kam auch ein Schwergewicht aus Italien dazu.

Konami hat heute in einer Pressemeldung den Abschluss einer Partnerschaft mit dem italienischen Fussball-Schwergewicht Inter Mailand bekannt gegeben. Das neue PES 2018 wird zum Global Football Video Game Partner des Traditionsvereins. Das Abkommen ist auf eine langjährige Planung mit der Fussballreihe ausgelegt und betrifft zudem auch mobile Ableger.

Im Zuge der Kooperation werden bekannte Spieler des Teams wie Mauro Icardi, Roberto Galgiardini, Eder Citadin Martins und Antonio Candreva noch realistischer abgebildet. Ihr individueller Spielstil, ihre Bewegungen mit und ohne Ball sowie die taktischen Fähigkeiten wurden eigens für PES 2018 aufgenommen und sollen sofort von Fans erkennbar sein. Diese Inhalte sollen nach dem Release in einem kurz darauf folgenden kostenfreien Update Einzug in das Spiel halten.

Und: Auch auf das altehrwürdige San Siro müsst ihr natürlich nicht verzichten. Das Stadion wird realistisch im Spiel zu sehen sein, inklusive einer Vielzahl von Audio-Inhalten, die den Sound und die Gesänge der Fans genau abbilden sollen. Im myClub-Modus werden Inter-Legenden wie Javier Zanetti, Dejan Stankovic oder Francesco Toldo vertreten sein.