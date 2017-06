Konami konnte einen neuen Deal abschließen und sichert sich künftig die Dienste von Diego Maradon für seine Fussballreihe Pro Evolution Soccer.

In einer kurzen Pressemail hat Konami heute den Abschluss eines Abkommens mit der argentinischen Fussball-Legende Diego Armando Maradona bekanntgegeben. Im Zuge dessen wird der mittlerweile doch in die Jahre gekommene Fussball-Star künftig auch in den kommenden Konami-Spielen zu sehen sein. Die Auftritte von Maradona in Pro Evolution Soccer - in welcher Form auch immer - sind zunächst bis 2020 gesichert.

Konkretere Details, wie man Maradona im Spiel unterbringen möchte, werden in Kürze bekanntgegeben. Der neue Konsolen-Ableger Pro Evolution Soccer 2018 wird ab dem 14. September 2017 erhältlich sein.