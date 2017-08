Konami versucht in kleinen Schritten weiter, in Sachen lizenzierter Teams zu EA Sports und FIFA aufzuschließen. In PES 2018 dürft ihr euch nun über vier weitere Original-Mannschaften freuen. Wir verraten euch, um welche Teams es sich handelt.

Konami tourt derzeit mit PES 2018 immer noch durch Südamerika. Im Rahmen der World Tour rund um das Spiel hat man nun weitere Partnerschaften mit südamerikanischen Klubs bekannt gegeben. Fündig geworden ist man dieses Mal in Kolumbien sowie in Peru.

So kooperiert Konami nun mit den beiden kolumbianischen Erstliga-Klubs Millionarios F.C. und Atlético Nacional. Mit mehr als 21 nationalen Titeln und dem Gewinn etwa des Copa Libertadores in 2016 gilt Atlético Nacional als der erfolgreichste Klub Kolumbiens. Millionarios F.C. errang bislang 14 Titel der ersten Liga und zwei internationale Titel.

Außerdem ging man auch zwei neue Partnerschaften mit zwei peruanischen Top-Klubs ein. Dabei handelt es sich um Sporting Cristal und Alianza Lima. Sporting Cristal wurde 18mal peruanischer Meister, Alianza Lima bringt es auf 22 Titel.