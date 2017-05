Auch Konami hat sich unlängst erneut auf den verkaufsträchtigen Mobile-Markt vorgewagt und mit einer entsprechenden Umsetzung von Pro Evolution Soccer 2017 offenbar voll ins Schwarze getroffen.

Erst am 24. Mai 2017 wurde die Mobilversion von Pro Evolution Soccer 2017 für iOS und Android veröffentlicht. Der Release ging gleichzeitig in 150 Ländern via App Store und Google Play über die Bühne; seither fanden sich bereits unzählige Abnehmer.

Wie Konami heute in einer Pressemail bestätigte, haben sich weltweit bereits mehr als zehn Millionen Spieler mit dem Mobile-Titel eingedeckt. Dabei hat sich das Spiel auf die Fahne geschrieben, eine mit der Konsolenversion vergleichbare Spielerfahrung sowie einen hohen Realismusgrad zu bieten. Binnen kürzester Zeit nach der Veröffentlichung erklomm das Spiel in satten 92 Ländern die Spitzenposition der Download-Charts, darunter unter anderem in Japan, Italien, Spanien, Brasilien und Mexiko.

Interessierte können sich weiterhin die iOS-Version sowie die Android-Fassung über die jeweiligen Stores sichern.