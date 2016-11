Konami hat heute das zweite Data Pack zum aktuellen Fussballtitel Pro Evolution Soccer 2017 veröffentlicht. Dieses bringt euch unter anderem auch neue Stadien ein.

Das zweite Data Pack ist ab sofort frei verfügbar und kann per Download bezogen werden. Konami will damit unter anderem an den Präsentations-Elementen arbeiten. Daher fügt man dem Spiel gleich eine ganze Reihe an neuen Trikots hinzu. Insgesamt gibt es 16 neue Trikosätze, darunter auch die ikonische Kleidung des FC Liverpool aus der erfolgreicehen Saison 2004/2005. Auch Spieler-Gesichter wurden aktualisiert und überarbeitet. Zu den 100 aktualisierten Fussballern zählen auch Marco Reus, Neymar, Adrian Ramos, Sadio Mane, Lionel Messi und mehr.

An der Stadion-Front gibt es gleich deren drei neue Arenen. Zentraler Bestandteil des DLC-Pakets ist die Nachbildung des Signal Iduna Parks von Borussia Dortmund. Auch Liverpools runderneuerte Anfield Road sowie das Stadion des brasilianischen Top-Klubs Palmeira, der Allianz Parque, sind mit von der Partie.

Neben den neuen Inhalten bringt das Data Pack #2 auch kleinere Bugfixes, elf neue Schuhmodelle und eine verbesserte Präsentation im Champions-League-Modus mit. Der 4K-Modus für die PlayStation 4 Pro soll mit dem nächsten Update im Dezember nachgeliefert werden.