Konami hat heute das Data Pack 1.0 für den aktuellen Fussballtitel Pro Evolution Soccer 2017 veröffentlicht.

Das Update steht ab sofort völlig kostenfrei für Pro Evolution Soccer 2017 zur Verfügung. Zu den wichtigsten Neuerungen zählen dabei die Ergänzung beziehungsweise Aktualisierung von 73 Klub-Trikots. Auch das dritte Trikot vom FC Liverpool ist nun beispielsweise an Bord.

Daneben gibt es zahlreiche neue Schuh-Modelle für die Profi-Kicker sowie mehr als 30 aktualisierte Spieler-Gesichter. Einen Überblick verschafft das in dieser Meldung beigefügte Bildmaterial.

Außerdem startet Konami eine Kampagne im myClub-Online-Modus, in der ihr die Chance habt, ein erst kürzlich zum Spiel hinzugefügtes Team zu erwerben. Die Kampagne startet heute um 18:00 Uhr und endet am kommenden Mittwoch, den 02. November 2016. Das Data Pack 2.0 befindet sich überdies bereits in Entwicklung.