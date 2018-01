Lange war es still um Prince of Persia. Nun gibt es neue Hoffnung auf eine Rückkehr der Reihe. Arbeitet Ubisoft sogar schon an einem Nachfolger?

Dass wir in Prince of Persia abtauchen durften, liegt nun schon eine ganze Weile zurück. Der letzte, vollwertige Ableger der Reihe erschien bereits 2008, damals noch auf der PlayStation 3 und Xbox 360. Zeit also für einen neuen Ableger? Ein Tweet macht den Fans zumindest Hoffnung.

Der Gründer der Serie, Jordan Mechner, sorgte nämlich auf Twitter für Aufsehen. Dort antwortete er auf einen Tweet, wo gefragt wurde, ob die Riehe noch existiert, mit den Worten: „Wir tun unser Bestes, um es möglich zu machen!“. Könnte der Tweet bedeuten, dass an einem neuen Ableger von Prince of Persia gearbeitet wird? Mechner kann darüber natürlich nicht alleine entscheiden, allerdings äußerte sich auch Ubisoft. Im Tweet von Ubisoft Montreal heißt es, dass das Franchise zurzeit „pausiert“.

Das muss nichts heißen. Aber alleine die Tatsache, dass sich Ubisoft äußert und die Serie nicht für tot, sondern nur für pausiert, erklärt, gibt zumindest Anlass zur Hoffnung, dass der Prinz doch irgendwann noch einmal zurückkehrt und ein neuer Ableger von Prince of Persia erscheint.

Chrissy, I know a few other people who feel the same way. We’re doing our best to make it happen! https://t.co/guYWh1n0E8 — Jordan Mechner (@jmechner) 10. Januar 2018