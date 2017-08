Bethesda gibt euch ab sofort die Möglichkeit, sein Sci-Fi-Abenteuer Prey auf dem PC auszuprobieren. Darüber hinaus wurde der Testversion auf PS4 und Xbox One nachträglich ein nützliches Extra spendiert.

Bethesda lässt nun auch PC-Gamer in sein Science-Fiction-Abenteuer Prey hineinschnuppen: Ab sofort steht eine Testversion bereit, die ihr euch selbstverständlich kostenlos herunterladen könnt.

Die bereits auf PS4 und Xbox One erhältliche Demo verwandelt der Hersteller in eine Testversion und addiert die Möglichkeit, den bereits erzielten Fortschritt in die Vollversion übertragen zu können. Dazu zählen neben dem Spielstand auch sämtliche bereits erreichte Trophäen beziehungsweise Erfolge.

Prey erschien am 5. Mai für die PlayStation 4, Xbox One und den PC. Hier geht es zum Gameswelt-Test von Prey. Kleiner Spoiler: Es lohnt sich!