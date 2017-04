Ab heute könnt ihr vor dem Release am 05. Mai die spielbare Demo von Prey via PS4 und Xbox One herunterladen. Darüber hinaus wurden auch einige weitere Infos preisgegeben.

So bestätigte Bethesda heute die offiziellen Systemanforderungen der PC-Version des Titels, der euch auf die Talos I versetzt. Solltet ihr das Spiel auf dem heimischen Rechenknecht zocken wollen, dann muss euer PC folgende Voraussetzungen erfüllen:

Minimal

Prozessor: Intel i5-2400/AMD FX-8320

Grafikkarte: NVIDIA GTX 660 mit 2 GB/AMD Radeon 7850 mit 2 GB

Arbeitsspeicher: 8 GB

Empfohlen

Prozessor: Intel i7-2600K/AMD FX-8350

Grafikkarte: NVIDIA GTX 970 mit 4 GB/AMD R9 290 mit 4 GB

Arbeitsspeicher: 16 GB

Auf der PS4 wird ein freier Speicherplatz von 42 GB empfohlen; erforderlich sind zunächst 38,2 bis 39,5 GB, dazu gesellen sich dann der Day-One-Patch sowie die Speicherstände. Auf der Xbox One wird ein freier Speicherplatz von 38 GB empfohlen, wobei zunächst 34,9 bis 35,7 GB erforderlich sind.

Wer sich die digitale Version zulegt und die notwendigen Daten vorab herunterladen möchte, für den sind folgende Pre-Load-Zeiten interessant:

PS4: 29. April um 00:00 Uhr MESZ

Xbox One: 27. April um 06:00 Uhr MESZ

PC: 03. Mai

Prey erscheint in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu 100 Prozent ungeschnitten. Die USK vergab eine Altersfreigab ab 16 Jahren; die PEGI-Freigabe erfolgte ab 18.