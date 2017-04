Anfang Mai soll das neue Prey aus dem Hause Bethesda erhältlich sein. Vorab können Konsolen-Spieler aber selbst Hand anlegen und sich ein Bild machen.

Kurz vor Ostern hat Bethesda heute nämlich eine spielbare Demo von Prey angekündigt. Diese Probierversion soll ab dem 27. April zum Download bereit stehen. Interessierte können dann selbst Hand anlegen, jedoch nur auf den Konsolen PlayStation 4 und Xbox One. PC-Gamer gehen nämlich leer aus und kommen leider nicht in den Genuss der Demo.

Die Demo trägt den Namen "Die erste Stunde" und ihr übernehmt in dieser die Rolle von Morgan Yu, leitender Forscher an Bord der Talos I und Hauptproband eines Experiments, das die Menschheit für immer verändern soll. Was als aufregender erster Arbeitstag beginnt, nimmt jedoch schnell eine beunruhigende Wendung.

Die Vollversion des Titels wird am 05. Mai 2017 für PC, PS4 und Xbox One erhältlich sein. Der Release erfolgt zu 100% uncut; die USK hat eine Altersfreigabe ab 16 Jahren erteilt, das europaweite PEGI-System vergibt eine Altersempfehlung ab 18 Jahren.