Endlich haben die Arkane Studios den Release-Termin und die Vorbesteller für Prey im Rahmen eines bombastischen neuen Trailers bekannt gegeben, der auch ein bisschen über die Handlung des Titels verrät.

Heute wurde ein neuer Trailer zum Reboot von Prey veröffentlicht. Neben zahlreichen neuen, actionreich inszenierten Gameplay-Szenen verraten die Arkane Studios auch ein bisschen über die Hintergründe dessen, was mit Morgan geschieht. Die wichtigste Information des Trailers ist aber der Release-Termin des First-Person-Shooters. Demnach wird es schon am 5. Mai soweit sein. Kaum mehr als drei Monate also noch, bis wir sehen werden, ob sich die Neuorientierung besser als eine Fortsetzung macht.

Darüber hinaus wurden bereits die Belohnungen für Vorbesteller in Aussicht gestellt. Wer Prey schon vor Release in den digitalen Einkaufskorb legt, erhält zum Start das exklusive "Schrotflinte-des-Kosmonauten-Starterpaket". Darin enthalten sind eine Margrave-Schrotflinte und Munitionspläne, zwei Medikits, ein Fabrikator-Ressourcen-Starterkit, drei Transtar-Neuromods und ein Recykler-Schild-Chipsatz. Damit seit ihr gleich zum 5. März bestens für das Science-Fiction-Abenteuer gerüstet. Prey wurde erstmals auf der E3 2016 vorgestellt.